Roma'yı fareler bastı

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Kolezyum ve çevresinde görülen fareler, İtalyan yetkilileri alarma geçirdi.

Artan şikayetler üzerine Roma Belediyesi, farelere karşı olağanüstü temizlik çalışmalarına başlandığını açıkladı. Farelerin yoğunlukta olduğu bazı bölgelere tuzakların yerleştirildiği ve özellikle Kolezyum çevresindeki çöplerin toplandığı bildirildi.



Durumun kontrol altına alındığı ancak temizlik operasyonlarının süreceği duyuruldu.



İtalyan medyası ise başkentte "Romalıdan çok fare olduğunu" öne sürdü.



Roma'da fare sayısının 7 milyonu aştığı iddia edildi.

