Rum Yönetimi'nden AB'ye mülteci akını çağrısı: Kapasitemiz kırılma noktasında

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) mülteci akınına karşı Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaptı.

Lübnan üzerinden deniz yoluyla giden, çoğunluğu Suriyeli olan mülteci akınını durdurmak üzere AB'ye harekete geçme çağrısında bulunan GKRY İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou, adanın kabul kapasitesinin "kırılma noktasında" olduğunu söyledi.



Ioannou, "Durum giderek kötüleşiyor. Son birkaç gündür çürüyen tekneler ve hayatlarını riske atan mültecilerin yoğun akınına maruz kalıyoruz" diye konuştu.

Reuters'ın aktardığına göre bu hafta, ılıman havanın da etkisiyle 600'den fazla kişi Kıbrıs'a ulaştı. Lübnan ya da Suriye'den Kıbrıs'a deniz yolculuğu yaklaşık 10 saat sürüyor.



Ioannou devlet radyosuna yaptığı açıklamada, gelişlerdeki artışla ilgili olarak "Tüm göstergeler bunun devam edeceği yönünde" dedi.



Rum yönetimi bakanı, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginlikler nedeniyle Lübnanlı yetkililerin kıyı şeridindeki göçü durdurmaya odaklanmasının son aylarda azalmasının, bu durumu daha da körüklediğini söyledi.