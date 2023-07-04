Rum yönetiminden mülkünü usulsüz kullandığı Kıbrıs Türkü'ne 345 bin euro tazminat

ABD vatandaşı Kıbrıs Türkü Orhan Hüseyin Derviş, Limasol'daki mülkü için Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) açtığı davada tazminat kazandı.

Rum yönetiminden mülkünü usulsüz kullandığı Kıbrıs Türkü'ne 345 bin euro tazminat
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Rum Fileleftheros gazetesinin haberinde, davanın "devletin Derviş'in mülkünü usulsüz yollarla kullandığı" yönündeki mahkeme kararıyla sonuçlanmasının ardından Derviş'e mülkünün iade edildiği ve GKRY'nin 345 bin euro tazminat ödediği belirtildi.

Derviş'in Limasol Kaza Mahkemesinde, Başsavcılık ve Türk Malları Vasisi sıfatıyla İçişleri Bakanlığına dava açtığı, mahkemenin Derviş'in mülkünün serbest bırakılması ve kendisine 345 bin euro tazminat ödenmesi kararı verdiği ifade edildi.

Derviş'in hiçbir zaman vatandaşlık almadığı, adadan "Kıbrıs Cumhuriyeti" ilan edilmeden önce ayrıldığı kaydedildi.

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