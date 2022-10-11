Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

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Ukrayna Acil Servisinden dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - 1 Rusya, 2014'ten bu yana Ukrayna'nın güneyi ve doğusundaki beş bölgeyi ilhak etti.

105 KİŞİ YARALANDI

Saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısının 19'a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rus güçleri, dün Kiev, Lviv, Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok şehrine füze, roket ve kamizake İHA'larıyla saldırılar düzenlemişti.

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