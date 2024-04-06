Rus saldırıları: Zaporijya'da 4, Harkov'da 6 kişi öldü

Moskova-Kiev hattında karşılıklı bombardıman sürerken, son Rus saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın gündüz saatlerinde Zaporijya ve Harkov kentlerine güdümlü hava bombaları ve füzelerle saldırdığını bildirmişti.



Rus ordusunun Harkov'a saldırıda güdümlü hava bombaları, Zaporijya'ya saldırıda da füzeler kullandığını aktaran Klimenko, "saldırının gündüz saatlerinde, sokaklarda çok sayıda insan ve çocuk varken gerçekleştirildiğini" kaydetti.

Klimenko ilk açıklamasında, saldırı sonucunda en az biri çocuk 20'den fazla kişinin yaralandığını, ölenlerin de olduğunu aktararak, "Zaporijya'da yaralananlar arasında Ukrayna basınından 2 gazeteci de bulunuyor. Onlar olay yerinde çalışırken, ateş altında kaldılar" ifadelerini kullandı.



Daha sonra yapılan açıklamada, Zaporijya'da 4, Harkov'da 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rusya ise Ukrayna'yı Zaporijya'daki nükleer enerji santraline saldırmakla suçladı.



Ancak santralde hasar olmadığı belirtildi.

