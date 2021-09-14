Rusya Devlet Başkanı Putin, Covid-19 şüphesiyle kendini karantinaya aldı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde bulunan bazı kişilerin Covid-19’a yakalanmasının ardından kendini tecrit ettiğini ve bu nedenle planlanan bölgesel güvenlik toplantıları için bu hafta Tacikistan'a gitmeyeceği belirtildi.



68 yaşındaki Putin, komşu Afganistan'daki güvenliğin hızla bozulmasına odaklanan CSTO ve SCO bölgesel ittifaklarının üst düzey toplantıları için Tacikistan'a gidecekti.

Bununla birlikte Kremlin, Putin'in Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rakhmon'u telefonla arayarak karantinası nedeniyle seyahat edemeyeceğini ve toplantılara video bağlantısı yoluyla katılmayı tercih ettiğini söylediği aktarıldı.

İKİ DOZ SPUTNİK V AŞISI OLDU



Öte yandan Rus lider, seyahatlerinde çeşitli sağlık önlemleri aldı ve iki doz Sputnik V aşısı oldu.



Putin’in kendini izole etmeden birkaç saat önce Moskova’da Beşşar Esad ile bir araya geldiği duyurulmuştu. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Esad ile Kremlin Sarayı’nda görüştü.



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