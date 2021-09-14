Rusya Devlet Başkanı Putin, Covid-19 şüphesiyle kendini karantinaya aldı

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin yakın çevresinde corona virüs vakalarının tespit edilmesi üzerine kendini karantinaya aldı. Söz konusu haber, Putin’in, Moskova’da Beşşar Esad ile bir araya gelmesinden hemen sonra geldi.

ntv.com.tr 14.09.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 14:31

Rusya Devlet Başkanı Putin, Covid-19 şüphesiyle kendini karantinaya aldı

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde bulunan bazı kişilerin Covid-19’a yakalanmasının ardından kendini tecrit ettiğini ve bu nedenle planlanan bölgesel güvenlik toplantıları için bu hafta Tacikistan'a gitmeyeceği belirtildi.

68 yaşındaki Putin, komşu Afganistan'daki güvenliğin hızla bozulmasına odaklanan CSTO ve SCO bölgesel ittifaklarının üst düzey toplantıları için Tacikistan'a gidecekti.

Bununla birlikte Kremlin, Putin'in Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rakhmon'u telefonla arayarak karantinası nedeniyle seyahat edemeyeceğini ve toplantılara video bağlantısı yoluyla katılmayı tercih ettiğini söylediği aktarıldı.

İKİ DOZ SPUTNİK V AŞISI OLDU

Öte yandan Rus lider, seyahatlerinde  çeşitli sağlık önlemleri aldı ve iki doz Sputnik V aşısı oldu. 

Putin’in kendini izole etmeden birkaç saat önce  Moskova’da Beşşar Esad ile bir araya geldiği duyurulmuştu. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Esad ile Kremlin Sarayı’nda görüştü.

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