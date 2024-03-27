Rusya, idam cezasını geri getirmeyi tartışıyor

Rusya'da gündem 22 Mart tarihinde düzenlenen ve 140 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı.



Saldırının ardından yetkililer, idam cezasını yeniden uygulamaya koymayı tartışıyor.



İktidardaki Birleşik Rusya partisi, teröristlere adil bir ceza verilmesi konusunu görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, böyle bir kararın öfkeli Rus halkının "duygu ve beklentilere uygun olacağını" söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Ppazartesi günü yaptığı açıklamada, Kremlin'in idam cezasına ilişkin moratoryumun kaldırılmasına ilişkin tartışmalara katılmadığının altını çizdi.



2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin idam cezasının geri getirilmesine karşı olduğunu dile getirmişti.



Uzmanlar, ölüm cezası yasağını hukuki açıdan kaldırmanın oldukça zor olacağını kabul ediyor.



Rusya, Avrupa Konseyi'ne katıldıktan kısa süre sonra 1997'de idam cezasını yasaklamıştı.



Anayasa Mahkemesi'nin ölüm cezasına ilişkin kararında ne herhangi bir feragat ne de moratoryumun bireysel davalarda kaldırılması olanağı öngörülüyor, dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili yeni bir kararı olmadan herhangi bir değişiklik yapılması imkansız hale geliyor.

İdam cezasının yeniden getirilmesine yönelik yasal girişimler onaylansa bile, ceza kanununun geriye dönük bir etkisi olamayacağı için Crocus Belediye Binası'na saldıran teröristlere ölüm cezasının uygulanmasının mümkün olamayacağı kaydedildi.