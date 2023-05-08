Rusya: Karadeniz üzerinde 22 Ukrayna taarruz İHA'sını vurduk

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Donetsk istikametinde saldırı müfrezelerinin Bahmut'ta kuzeybatı ve batı kesimlerinde iki mahalleyi daha ele geçirdiğini kaydeden Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin şehrin kanatlarında düşmanı sıkıştırdığını ve saldırı müfrezelerini desteklediğini belirtti.



Karadeniz üzerinde Ukrayna'nın yoğun olarak İHA uçurduğuna dikkati çeken Konaşenkov, "Gece saatlerinde Karadeniz üzerinde hava savunma araçlarıyla 22 Ukrayna taarruz İHA'ları tespit edildi. Tüm Ukrayna İHA'ları hava savunma füze sistemleriyle veya elektronik harp araçları vasıtasıyla imha edildi." ifadelerini kullandı.



Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 418 uçak, 230 helikopter, 4 bin 27 insansız hava aracı, 421 hava savunma füze sistemi, 9 bin 14 tank ve zırhlı araç, 1096 çok namlulu roketatar, 4 bin 754 obüs ve havan topu, 10 bin 37 özel askeri aracın imha edildiğini aktardı.