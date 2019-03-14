Suriye'nin İdlib bölgesinde çatışmalar yoğunlaştı. Rejim güçleri ve Rusya hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyinde yoğunlaşan saldırıları kuzeye doğru yayıldı.



Rusya hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları İdlib şehrinin batısındaki Heyet Tahrir Şam hedeflerini bombaladı. Muhalifler saldırılarda bazı sivillerin yaralandığını duyurdu.



Rejim güçleri Halep'in kuzeybatı kırsalında da muhaliflere ait hedeflere füzelerle saldırdı.



Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki yerleşimlerle Hama'nın kuzey kırsalına yönelik hava saldırıları da belirli aralıklarla sürüyor.



Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı keşif uçakları da zaman zaman İdlib üzerinde devriye uçuşu gerçekleştiriyor.



Türk ve Rus askerleri geçen hafta İdlib çevresindeki çatışmasızlık bölgelerinde koordineli devriye faaliyetlerine başlamıştı.



Bu arada Tel Rıfat'ta da Şeyh İsa, Um Huş ve Hurbul köylerinde Özgür Suriye Ordusu güçleriyle YPG'li teröristler arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.



Bölgede çatışmaların yoğunlaşması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri de bazı gözlem noktalarını takviye etmeye başladı.



Hatay-Yayladağı'ndan Suriye giriş yapan askeri konvoy, batı Hama'da Sher Maghar köyündeki gözlem noktasına gitti.

