Rusya'da savaş karşıtı resim yapan kızın babası yakalandı

Rusya'da savaş karşıtı resim yaptığı gerekçesiyle yetimhaneye gönderilen 12 yaşındaki Maşa Moskaleva'nın babası Aleksey Moskalev, mahkemenin tutuklama kararının ardından ülkeden kaçarken Belarus'un başkenti Minsk'te yakalandı.
Aleksey Moskalev, kızı Masha ile birlikte Rusya'nın Yefremov kasabasında yaşıyordu. 12 yaşındaki Maşa, geçen yıl okulunda Ukrayna'ya fırlatılmış füzelere "dur" diyen bir anneyi çizmişti.
KIZI YETİMHANEYE GÖNDERİLDİ
Küçük kız, "Savaşa Hayır, Yaşasın Ukrayna" yazılı resmi nedeniyle öğretmenleri tarafından polise ihbar edildi. Yetkililerin resmi, polise bildirmesinin ardından baba ve kızı gözaltına alındı.
Resmi çizen Maşa, annesi hayatta olmadığı için yetimhaneye yerleştirildi. Mahkeme tarafından ev hapsine çarptırılan baba ise sosyal medyadaki paylaşımlarında Rus ordusunun itibarını zedelediği gerekçesiyle geçtiğimiz salı günü 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
BABA TUTUKLANDI
Ev hapsi dolayısıyla mahkemeye katılmayan Moskalev'e karar tebliğ edildi anacak Moskalev'in yeri tespit edilemedi. Polis tarafından başlatılan arama çalışmaları kapsamında ülkeden kaçtığı belirlenen Moskalev, Belarus'un başkenti Minsk'te yakalanarak gözaltına alındı.
Belarus makamları tarafından yapılan açıklamada, Moskalev'in Rusya'nın talebi üzerine tutuklandığı bildirildi.
Yaşananlar, insan hakları savunucularının büyük tepkisini çekti.