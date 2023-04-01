Rusya'da savaş karşıtı resim yapan kızın babası yakalandı

KIZI YETİMHANEYE GÖNDERİLDİ



Küçük kız, "Savaşa Hayır, Yaşasın Ukrayna" yazılı resmi nedeniyle öğretmenleri tarafından polise ihbar edildi. Yetkililerin resmi, polise bildirmesinin ardından baba ve kızı gözaltına alındı.

Resmi çizen Maşa, annesi hayatta olmadığı için yetimhaneye yerleştirildi. Mahkeme tarafından ev hapsine çarptırılan baba ise sosyal medyadaki paylaşımlarında Rus ordusunun itibarını zedelediği gerekçesiyle geçtiğimiz salı günü 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

