Rusya'da seçimin son günü: Muhalefetten protesto çağrısı

Rusya'da üç gün süren ve Putin iktidarının 6 yıl daha uzamasıyla sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılan başkanlık seçiminin son günü protesto çağrılarıyla başladı.
Seçim süreci, Ukrayna bombardımanları ve Putin karşıtı grupların düzenlediği bir dizi saldırı nedeniyle zaten darbe aldı.
Seçimin ilk iki gününde oy verme işlemi sırasında protesto eylemleri yaşandı; oy sandıklarına boya döküldü ve sandıklar kundaklandı. Saldırılardan sorumlu tutulan Ruslar gözaltına alındı.
NAVALNİ'DEN SEÇİMİN SON GÜNÜ PROTESTO ÇAĞRISI
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, geçtiğimiz ay hapishanede şüpheli bir şekilde ölmeden önce Rus halkını seçimin son gününde protestoya davet etmişti.
Eşi Yulia Navalnaya da kocasının ölümünün ardından bu çağrıyı yineledi. Protestocuları oy merkezlerini doldurmaya ve gösteri düzenlemeye davet etti.
Protestoculara, oy pusulalarının üzerine "Navalni" yazarak oyları bozma veya Putin dışındaki adaylara oy verme çağrısında bulunuldu.
ÖĞLE SAATLERİNDE SANDIKLARA GİDECEKLER
Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik taarruzunun başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Rusya'da herhangi bir muhalif eylem sert bir şekilde cezalandırılıyor.
Rus muhalefeti, Putin'e karşı yasal bir güç gösterisi olmasını umarak halkı öğle saatlerinde sandık başına gitmeye çağırdı.
"KARANLIK TÜNELDEKİ IŞIĞI GÖRMEK İÇİN"
Yirmili yaşlarındaki bir Moskovalı, "sadece etrafta destekleyici genç yüzler görmek için, biraz destek hissetmek ve bu karanlık tüneldeki ışığı görmek için" öğle saatlerinde başkentteki protestoya katılacağını söyledi.
Oylama Rusya'nın en batı saat dilimi olan Kaliningrad'da sona erecek ve sonucun kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.
Eski KGB ajanı olan 71 yaşındaki Putin, 1999'dan bu yana iktidarda ve Rusya üzerindeki hakimiyetini en az 2030'a kadar uzatmaya hazırlanıyor.
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