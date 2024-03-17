Rusya'da seçimin son günü: Muhalefetten protesto çağrısı

"KARANLIK TÜNELDEKİ IŞIĞI GÖRMEK İÇİN"



Yirmili yaşlarındaki bir Moskovalı, "sadece etrafta destekleyici genç yüzler görmek için, biraz destek hissetmek ve bu karanlık tüneldeki ışığı görmek için" öğle saatlerinde başkentteki protestoya katılacağını söyledi.



Oylama Rusya'nın en batı saat dilimi olan Kaliningrad'da sona erecek ve sonucun kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.



Eski KGB ajanı olan 71 yaşındaki Putin, 1999'dan bu yana iktidarda ve Rusya üzerindeki hakimiyetini en az 2030'a kadar uzatmaya hazırlanıyor.

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