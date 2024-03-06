Rusya’da termik santralde patlama: 6'sı ağır 23 yaralı

6 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tedavi altındaki 6 işçinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.



Rusya Soruşturma Komitesi ve bölge savcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



İlk tespitlere göre patlama santralin kazan dairesindeki kömür deposunda yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelirken, olayla ilgili ihmallerin araştırıldığı belirtildi.



Patlama sonrası Shagonar kasabasında yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı 62 apartman ve 216 evde merkezi ısıtma sistemi devre dışı kaldı.