Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin, ülkesinin Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını ihlal ettiği ve yaptırımları denetleyen bağımsız uzmanların hazırladığı raporda değişiklik yapılması için heyete baskı yaptığı suçlamalarını reddederek, ''Raporu hazırlayan uzmanlar, Washington vizyonunun esiri.'' dedi.



BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının ihlal edildiği gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine toplandı.



Rus temsilcisi Nebenzia, Konseyde yaptığı konuşmada, ABD'li mevkidaşı Nikki Haley'nin, Rusya'nın Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamarını reddeti.



Rusya'nın Kuzey Kore yaptırımlarını denetleyen bağımsız uzmanların hazırladığı raporda değişiklik yapılması için heyete baskı yaptığı iddialarını da yalanlayan ve ABD'den rapor ile ilgili daha fazla bilgi talep etmelerine rağmen taleplerine cevap alamadıklarını belirten Nebenzia, ''Kim uluslararası toplumu kandırmaya ve hile yapmaya çalışıyor? Raporu hazırlayan uzmanlar, Washington vizyonunun esiri.'' diye konuştu.



ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması için Pyongyang ile yürüttüğü ikili görüşmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Vassily Nebenzia, ''Kuzey Kore'den nükleer silahsızlanmasına karşılık boş sözleri kabul etmesi isteniyor. Müzakere süreci iki yönlü bir sokak. Talepleriniz karşılığında hiçbir şey sunmazsanız, bir anlaşmaya varmanız mümkün değil. Yaptırımlar diplomasinin yerini alamaz.'' değerlendirmesinde bulundu.



Çinli temsilci Ma Zhaoxu ise füze denemelerini durdurarak ABD ile diyalog kuran Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi talebine destek verdi.

