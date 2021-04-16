Rusya'dan ABD'ye misilleme

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına Moskova yönetiminden misilleme geldi. aralarında FBI Direktörü Christopher Wray'in de yer aldığı 8 ABD'li yetkilinin Rusya'ya girişi yasaklandı.

NTV Haber 16.04.2021 - 20:49

Rusya'dan ABD'ye misilleme

Rusya, aralarında eski hükümet yetkililerinin de bulunduğu 8 ismi yaptırım listesine aldı.

Rusya'ya girişi yasaklanan yetkililer arasında ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines, FBI Direktörü Christopher Wray, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da bulunuyor.

Yaptırımları Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

ABD, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle dün Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıklamış, 10 Rus diplomatın da sınır dışı edileceğini bildirmişti.

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