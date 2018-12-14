Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, "Terör karşıtı operasyonların gerçekleşmesi dahil Suriye ile ilgili olarak bütün meselelerde Türk ortaklarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz" dedi.



Zaharova'ya Rusya’nın Suriye’nin kuzeyindeki Kürt grupları terörist olarak görüp görmediği de soruldu.



Rus sözcü Zaharova, "Bizim sınıflandırmamız değişmedi. Türkiye'nin bu konuda kendi görüşü var. Türkiye ile bütün konularda pozisyonumuz aynı değil" diye konuştu.



Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Mihail Bogdanov da harekatın tüm taraflarıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, taraflara sağduyulu hareket etme çağrısı yaptı.

