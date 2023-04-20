Rusya'dan Wikipedia'ya 1,5 milyon ruble para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki bir mahkemede görüldü.



Mahkeme, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a 1,5 milyon ruble para cezası verdi.



Wikipedia, söz konusu bilgilerin açık kaynaklar ve uluslararası örgütlerden alındığını savunuyor.

ERİŞİM YASAĞI HENÜZ PLANLANMIYOR



Wikipedia'ya, daha önce de benzer gerekçelerden ötürü çeşitli para cezaları verilmişti.



Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Wikipedia'ya erişim yasağı getirmeyi "henüz" planlamadıklarını söylemişti.

