Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği konser salonunun bulunduğu binada patlama yaşandığı ve patlamanın yangına neden olduğu bildirildi.

Binada çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü bilgisi verildi.

ÖLÜ SAYISI 60'I GEÇTİ

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği yerde uzmanların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı.



Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

Rus haber ajansı Tass'a göre de saldırıda 146 kişi yaralandı. Yaralılardan 60'ının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.