Şapkayı kirpi zannetti, hareketsiz görünce veterinere götürdü

İngiltere'da yaşlı bir kadın yolda bulduğu yavru kirpiye yardım etmek istedi. Önce kirpiyi güvenli bir yere alan kadın kedi maması ile beslemeye çalıştı.

Gece boyu ilgilendiği kirpinin yemek yemediğini ve hareket etmediğini gören kadın hasta olduğundan şüphelenip veterine götürdü.

Yaşlı kadın veterinerden hiç beklemediği bir cevap aldı. Bulduğu şeyin bir kirpi değil şapkanın bir parçası olduğunu öğrendi.

Veteriner Janet Kotze The Independent'a yaptığı açıklamada, "Yaşlı bir kadındı, belki altmışlı ya da yetmişli yaşlarındaydı. Gerçeği öğrendiğinde şaka yaptığımızı zannetti. Bizim için kirpi olmadığı oldukça açıktı ama o doğru şeyi yapmaya çok odaklanmıştı." dedi.



Yaban Hayatı Hastanesi'nin Facebook'ta paylaştığı bir gönderide ise,

"Nazik bir ruh, yavru bir kirpiyi kurtardığını düşündü ve bu içimizi ısıttı, ancak bunun bir şapkanın kabarık bir ponponu olduğunu keşfettik. Lütfen unutmayın, eğer gün içinde bir kirpi görürseniz, bu bir şeylerin ters gittiğinin işaretidir. Onları sıcak bir kutuya koyun ve veterinerlerinizden yardım isteyin. Dikenli dostlarımızı güvende tutalım." ifadeleri kullanıldı.