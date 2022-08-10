Seine Nehri’nde mahsur kalan beyaz balina tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Reuters'ta yer alan habere göre, yetkililer bir hafta önce Seine Nehri'nde sıkışan balina yapılan titiz kurtarma görevine rağmen öldü.



Calvados eyaletinin valisi Twitter yaptığı paylaşımda, "Eşi benzeri görülmemiş bir kurtarma operasyonuna rağmen, bayaz balinanın ölümünü duyurmaktan dolayı üzgünüz" dedi.



TRANSFERİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANMIŞTI

Diğer taraftan, sabah saatlerinde 24 kişilik bir dalgıç ekibi, hazırlıklarını tamamlayarak beyaz balinayı sıkıçtığı yerden kurtarmış ve transfer işlemine başlamıştı.



Ekiplerin desteğiyle balina, havuz kasalı bir kamyonla Normandiya bölgesinde Manş Denizi'ne kıyısı olan Ouistreham kentine taşınacaktı.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.

TRANSFER İŞLEMİ RİSK BARINDIRIYORDU



Yetkililer, daha önce taşınma işleminin balinanın strese girme ve ölümüne yol açma riski taşıdığını söylemişti.

Yetkililer tarafından sıkıştığı Seine Nehri'nden kurtarılan beyaz balina hayatını kaybetti.

YİYECEKLERİ REDDETTİĞİ İÇİN VİTAMİN TAKVİYESİ YAPILMIŞTI



Fransa'da 2 Ağustos'ta Seine Nehri'nde tespit edilen balina, hayatta kalması için sunulan bütün yiyecekleri reddedince vitamin takviyesi yapılmıştı.



Zayıf ve bitkin durumdaki balina, durumunun izlenmesi için Paris’in kuzeyine 70 kilometre mesafede nehre bağlı 75 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir arka alınmıştı.



Akabinde yetkililer, kendi imkanlarıyla denize ulaşamazsa tuzlu sularda yaşam süren balinanın riskli de olsa nehirden çıkarılarak Manş Denizi'ne transfer edilmesi durumunu görüştüklerini açıklamıştı.



Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.