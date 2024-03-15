Senegal'de muhalif lider Sonko ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Faye serbest bırakıldı

Başkent Dakar'daki Cap Manuel Cezaevi'nde yatan Sonko ve Faye, genel siyasi af kapsamında gece yarısı salıverildi.



Serbest kalacağı haberini alan Sonko destekçileri, akşam saatlerinden itibaren cezaevinin ve Sonko'nun evinin etrafını doldurdu.



Kalabalık bir kortej eşliğinde cezaevinden ayrılan Sonko ve Faye, Sonko'nun Cite Keur Gourgi Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıktı.



Sonko taraftarları, mahalleye giden neredeyse tüm yolları kapatırken, Dakar'ın birçok bölgesinde de kutlamalar yapıldı.



SAĞKOLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMUŞTU



Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.



Sonko hakkında, "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı. Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.



O tarihten bu yana tutuklu bulunan Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyetin onanmasıyla seçilme hakkını da yakın zamanda kaybetmişti.



Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, sağkollarından birisi olan Bassirou Diomaye Faye'ı aday göstermişti.



Faye da 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanmıştı. Hapishanedeyken cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Faye'ın seçim kampanyasını destekçileri yürütüyordu.



SEÇİME 3 HAFTA KALA GELEN ERTELEME



Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta seçimin ertelendiğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.



"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog ve siyasi genel af sözü vermişti.



Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin 24 Mart'ta yapılmasına karar verilmesiyle cumhurbaşkanı adayları 9 Mart'ta kampanya sürecine başladı.



Adayların kampanya süreci 22 Mart'ta sona erecek.



Faye'ın yarın itibarıyla kendi seçim kampanyasını bizzat yürütmesi bekleniyor.