Serrac ve Hafter Rusya'da Libya için ateşkesi görüşecekler

Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Serrac ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'in bugün Moskova'da bir araya gelecekleri belirtildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da bugün sabah saatlerinde Moskova'ya gitmişti.



Rus muhataplarıyla bir araya gelecek bakanlar ve Fidan, iki ülke arasında varılan mutabakatlar sonucunda bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından Libya'da ateşkes çağrısında bulunmaları ve sürecin olumlu başlaması da Türk heyetin Moskova görüşmelerinde ele alınacak.