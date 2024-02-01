"Şeytan Tapınağı" heykelini yıkan ABD'li adam nefret suçuyla yargılanacak

ABD'de pagan heykelini yok etmekle suçlanan Mississippi'li Michael Cassidy nefret suçuyla yargılanıyor.



Heykelin tahrip edilmesi her ikisi de Cumhuriyetçi olan Iowa valisi Kim Reynolds ve Florida valisi Ron DeSantis dahil olmak üzere ulusal liderler tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.



İddialara göre boynuzlu tanrı Baphomet'i tasvir eden figür "tamir edilemeyecek şekilde" yok edildi.



Salı günü kamuoyuna açıklanan bir belge, Cassidy'yi üçüncü derece suç teşkil eden "kötü niyetlilikle" suçladı.



Mahkeme, eylemin Iowa'nın nefret suçu yasası uyarınca "bireysel hakları ihlal ederek" işlendiğini iddia ediyor.

HEYKELİ DİNİ NEDENLERLE YOK ETTİ İDDİASI

Bölge savcılığı yaptığı açıklamada, "Kanıtlar, sanığın kolluk kuvvetlerine ve kamuoyuna heykeli dini nedenlerle yok ettiğini belirten açıklamalar yaptığını gösteriyor." dedi.



Cassidy'nin avukatı Sara Pasquale, yeni suçlama hakkında yorum yapmayı reddetti.

Genç adam daha önceki mahkeme sürecinde heykeli yalnızca "güçlü duygular uyandırmak ve başkalarını kışkırtmak amacıyla" tahrip etmekle suçlanmıştı.

Nefret suçuyla yargılanması beklenen adamın 15 Şubat'ta mahkemeye çıkarılması planlanıyor.



Sanığın savunması için yaklaşık 2 bin destekçiden 84 bin dolardan fazla para toplandı.