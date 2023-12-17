Şili'de anayasa referandumu

Latin Amerika ülkelerinden Şili, darbe döneminden kalma anayasasını değiştirmek için ikinci kez sandık başında.

Şili'de anayasa referandumu

Anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı. 1980 anayasasının yerine geçecek yeni anayasa metnine destek, bir öncekinden daha güçlü. Ancak anketlere göre bu referandumdan da yeni anayasa çıkması beklenmiyor.

, 2019'da eşitlik talep eden protesto gösterilerinin ardından, diktatör Pinochet döneminde yapılan anayasayı yenilemek için harekete geçti. İlk anayasa metnini, solun güçlü olduğu bir meclis hazırladı. Ortaya yerli, çevre ve kadın hakları açısından güçlü bir metin çıktı. Ancak sosyal hakları da güçlendiren anayasaya referandumdan hayır oyu çıktı.

Bu kez halkoyuna sunulan metin, daha muhafazakar bir meclis tarafından hazırlandı.
1980 anayasından daha muhafazakar ve piyasa dostu olarak değerlendiriliyor.

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