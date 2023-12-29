Simülasyonda mı yaşıyoruz? Fizik profesöründen sanal dünyadaki karakterler olduğumuz iddiası

Portsmouth Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Melvin Vopson, yaşamlarımızın bir sanal dünyadaki karakterler olduğumuzu kanıtlayan çeşitli ipuçları içerdiğini iddia ediyor.



Örneğin uzmana göre ışığın ve sesin ne kadar hızlı hareket edebileceğinin sınırlarının olması, bunların bir bilgisayar işlemcisinin hızı tarafından yönetildiğini gösteriyor.



Proseför Vopson, evreni yöneten fizik yasalarının bilgisayar koduna benzediğini, maddeyi oluşturan temel parçacıkların ise piksellere benzediğini söylüyor.

"SİMETRİ" DİJİTAL DÜNYANIN EN BÜYÜK KANITI



Ancak en ikna edici ipuçlarından biri, kelebeklerden çiçeklere, kar tanelerinden deniz yıldızlarına kadar günlük hayatta gözlemlediğimiz "simetri".



Profesör Vopson, simetrinin her yerde olduğunu çünkü makinelerin "dijital olarak inşa edilmiş dünyayı bu şekilde oluşturduğunu" söyledi.



Vopson, "Bir şeyler tasarlarken süreci basitleştirmek için simetrik şekiller kullanmak zorundayız. Standart tuğla şeklinde olmayan tuğlalardan bir ev inşa ettiğinizi hayal edin. Tuğlalar düzensiz bir şekle sahip olsaydı, inşaat neredeyse imkansız olurdu. Sanal gerçeklikler tasarlarken de aynı şey geçerli. Verimliliği en üst düzeye çıkarır ve enerji tüketimiyle hesaplama gücünü en aza indirir." ifadelerini kullandı.