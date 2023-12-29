Simülasyonda mı yaşıyoruz? Fizik profesöründen sanal dünyadaki karakterler olduğumuz iddiası

Portsmouth Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Melvin Vopson, yaşamlarımızın bir sanal dünyadaki karakterler olduğumuzu kanıtlayan çeşitli ipuçları içerdiğini iddia ediyor.
Örneğin uzmana göre ışığın ve sesin ne kadar hızlı hareket edebileceğinin sınırlarının olması, bunların bir bilgisayar işlemcisinin hızı tarafından yönetildiğini gösteriyor.
Proseför Vopson, evreni yöneten fizik yasalarının bilgisayar koduna benzediğini, maddeyi oluşturan temel parçacıkların ise piksellere benzediğini söylüyor.
"SİMETRİ" DİJİTAL DÜNYANIN EN BÜYÜK KANITI
Ancak en ikna edici ipuçlarından biri, kelebeklerden çiçeklere, kar tanelerinden deniz yıldızlarına kadar günlük hayatta gözlemlediğimiz "simetri".
Profesör Vopson, simetrinin her yerde olduğunu çünkü makinelerin "dijital olarak inşa edilmiş dünyayı bu şekilde oluşturduğunu" söyledi.
Vopson, "Bir şeyler tasarlarken süreci basitleştirmek için simetrik şekiller kullanmak zorundayız. Standart tuğla şeklinde olmayan tuğlalardan bir ev inşa ettiğinizi hayal edin. Tuğlalar düzensiz bir şekle sahip olsaydı, inşaat neredeyse imkansız olurdu. Sanal gerçeklikler tasarlarken de aynı şey geçerli. Verimliliği en üst düzeye çıkarır ve enerji tüketimiyle hesaplama gücünü en aza indirir." ifadelerini kullandı.
Akademisyen ayrıca kuantum mekaniğinin tuhaf ve az anlaşılan dünyasının yaşamın göründüğü gibi olmadığını gösterdiğini düşünüyor.
Yani, efsanevi fizikçi Albert Einstein'ın "uzaktan ürkütücü hareket" olarak tanımladığı tuhaf bir fiziksel olay olan "kuantum dolanıklığa" işaret ediyor.
Kuantum dolanıklığı, iki parçacığın ve bunların özelliklerinin fiziksel temas olmadan birbirine bağlanmasını tanımlar.
Bu potansiyel olarak binlerce kilometre uzakta, ayrı konumlara yerleştirilen iki farklı parçacığın aynı anda birbirini taklit edebileceği anlamına geliyor.
Bu durum iki kişinin sanal gerçeklik (VR) aracılığıyla etkileşime geçmesine çok benziyor.
KUANTUM DOLANIKLIĞI MERKEZİ İŞLEMCİNİN KANITI
Profesör durumu anlatırken, "Kuantum dolanıklığı, iki parçacığın ürkütücü bir şekilde birbirine bağlanmasına olanak tanıyor. Birini manipüle ettiğinizde, birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun diğerini de otomatik olarak manipüle ediyorsunuz. Etki görünüşte ışık hızından daha hızlı oluyor ki bu imkansız olmalı." ifadelerini kullandı.
Profesör bu ışık hızından hızlı hareketi bir sanal gerçeklik kodunda tüm "konumların" merkezi işlemciden eşit uzaklıkta olması gerektiği gerçeğiyle açıklıyor.
ELON MUSK SİMÜLASYONDA YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYOR
Simülasyon teorisi Profesör Vopson'a özgü değil. Tesla'nın kurucusu Elon Musk da dahil olmak üzere birçok tanınmış isim simülasyonda yaşadığımızı iddia ediyor.
Musk, 2016'daki bir konferansta "temel gerçeklikte" yaşama ihtimalimizin "milyarda bir" olduğunu söyledi. Bu söyleme göre Musk, simüle edilmiş bir evrende yaşama ihtimalimizin "gerçek" evrende yaşama ihtimalimizden çok daha yüksek olduğunu iddia etmiş oluyor.
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