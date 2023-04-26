Singapur'da esrar kaçakçısı idam edildi

Singapur’da, esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah isimli bir kişinin idam edildiği açıklandı.

Singapur'da esrar kaçakçısı idam edildi

BBC’nin haberine göre, dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip ’da, Suppiah adındaki kişi, kaçakçılığı ve  trafiğini yönettiği suçlamalarıyla idam edildi.

Savcılık iddianamesinde, Suppiah’ın esrar dağıtanlar tarafından kullanılan iki telefon hattıyla bağlantılı olduğu ve uyuşturucu trafiğini yönettiği kaydediliyor.

Suppiah’ın idamına, savcıların mahkemeye sundukları kanıtların zayıf olduğunu ileri sürerek başta ailesi olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar karşı çıkmıştı.

Yetkililer, itirazların yersiz olduğunu, yargı sürecinin tamamlandığını ve idam kararının kesinleştiğini belirtmişti.

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