Somali, Etiyopya'yı topraklarını ilhak etmeye çalışmakla suçladı

Mahmud, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapılan 37. Afrika Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Etiyopya'nın Somaliland bölgesiyle yaptığı "yasa dışı" kıyı anlaşmasının başka bir ülkenin topraklarının ilhak edilmesi anlamına geldiğini söyledi.



Etiyopya'nın ilhak girişimiyle bölge barışını ve istikrarını zedelediğini belirten Mahmud, Afrika Birliğinin meseleye ilişkin "açık bir duruş" sergileme sorumluluğu olduğunu vurguladı.



Mahmud, "Bizler Somali olarak bu zirvede bulunuyoruz ve ülkemizin bir parçasının ilhak edilmesiyle tehdit ediliyoruz. Bu sadece egemenliğimize karşı atılmış bir adım değil aynı zamanda Afrika Birliği prensiplerine de aykırı." dedi.

"ETİYOPYA, SOMALİ HEYETİNİN ZİRVEYE KATILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"



Öte yandan, Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya'nın Somali heyetinin zirveye katılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi.



Engelleme girişimine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, Afrika Birliğine yaşananlara ilişkin soruşturma başlatma çağrısı yapıldı.



ETİYOPYA İLE SOMALİ ARASINDAKİ SOMALİLAND KRİZİ



Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.



Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.



Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.



Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.



Arap Birliği ve AfB de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.