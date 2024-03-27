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Somali'de Eş-Şebab operasyonları: 81 örgüt üyesi öldürüldü

Somali ordusu tarafından düzenlenen 3 operasyonda 81 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab operasyonları: 81 örgüt üyesi öldürüldü

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Mudug, Orta Şabelle ve Bakool bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik düzenlendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, ordu tarafından yürütülen 3 operasyonda, 81 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık eylemleri düzenliyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022'den sonra terör örgütü Eş-Şebab ile mücadeleyi hızlandırdı.

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