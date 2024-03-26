Son 10 yılda 64 bin göçmen hayatını kaybetti, 36 bini boğuldu

Birleşmiş Milletler göç ajansı, son 10 yılda kaydedilen göçmen ölümlerinin en büyük nedeninin boğulma olduğunu açıkladı.

Kurbanların sayısının 36 bini aştığı bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) son on yılda 64 bin göçmen ölümünün yaşandığını, bunların yaklaşık yüzde 60'ının boğulmayla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, denizde gerçekleşen bu ölümlerin 27 binden fazlasının, Kuzey Afrika'dan Güney Avrupa'ya ulaşmaya çalışan pek çok göçmenin yıllar boyunca izlediği bir rota olan Akdeniz'de meydana geldiği ifade edildi.



Ancak örgüt, raporda yayınlanan rakamların eksik olduğunu belirtti.



Kayıt altına alınan vakaların üçte ikisinin kimliğinin, tüm vakaların yarısından fazlasında cinsiyetin ya da yaşın bile tespit edilemediği kaydedildi.



Açıklamada şöyle denildi: "Verilerdeki kısıtlamalara rağmen IOM, göç yollarında "yaklaşık 5 bin 500 kadın" ve "yaklaşık 3 bin 500" çocuğun ölümünü kaydetti. Tespit edilebilen vakaların ise üçte birinden biraz fazlası çatışma halindeki ya da büyük mülteci nüfusuna sahip ülkelerden geldi."



Bu rakamın "güvenli yolları olmayan çatışma bölgelerinden kaçmaya çalışanların karşılaştığı tehlikeleri" vurguladığı belirtildi.



2023 yılında dünya genelinde göç yollarında 8 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti ve bu rakam Uluslarararqası Göç Örgütü'nün 10 yıl önce veri toplamaya başlamasından bu yana en ölümcül yıl oldu.

