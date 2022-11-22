SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı "Pençe Kılıç" hava harekatına ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

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Son dakika haberi! Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." yorumunda bulundu.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "DAEŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DAEŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DAEŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

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