SON DAKİKA HABERİ: Alper Gezeravcı da ekipteydi | Uzay yolculuğu ertelendi

BAKAN KACIR: HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından erteleme ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kacır paylaşımında "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.