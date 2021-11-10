SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye 'geçmiş olsun' mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırı ile ilgili açıklama yaptı.



Kazımi'ye yapılan saldırı ile ilgili mektup yayımlayan Erdoğan, "Bağdat’taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak’ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum" derken, "En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Zat-ı Alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum" diye konuştu.