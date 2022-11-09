SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore'nin yeni bir füze fırlattığı bildirildi. Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamada, füzenin yüksek ihtimalle balistik olduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

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Japonya ve , 'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin bu yıl 32. kez füze denemesi kapsamında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO), söz konusu füzenin düştüğü bölgede hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.

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