SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'da Mevlit Kandili etkinliğine bombalı saldırı

SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'da Mevlit Kandili için toplanan kişilerin bulunduğu alanda intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 52 kişi ölürken, 50'den fazla insanın yaralı olduğu bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'da Mevlit Kandili etkinliğine bombalı saldırı
Foto: Reuters
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

52 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğu aktarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tüm hastanelerde acil durum ilan edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...