SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlalden suçlu bulurken, terörizmin finansmanı suçlamalarının soruşturulması talimatı verdi. Adalet Divanı, Ukrayna'nın tazminat talebini ise reddetti.

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
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