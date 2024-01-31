SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlalden suçlu bulurken, terörizmin finansmanı suçlamalarının soruşturulması talimatı verdi. Adalet Divanı, Ukrayna'nın tazminat talebini ise reddetti.
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