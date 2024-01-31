Putin: Ukraynalı esirleri taşıyan Rus uçağı Patriot ile düşürüldü

"UKRAYNA İLE ESİR DEĞİŞİM SÜRECİNİ DURDURMAYACAĞIZ"



Rusya ile Ukrayna arasında savaşta esir düşen askerlerin değişim sürecine de değinen Putin, Ukraynalı esir sayısının Rus esir sayısından 10 kat fazla olduğunu ifade etti.



Putin, esir değişim sürecinin devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu süreci durdurmayacağız. Askerlerimizi geri almamız gerekiyor. Eğer Ukrayna tarafı hazırsa, askerlerimizi almaya devam edeceğiz. Ukrayna, hazır olduğuna dair her zaman sinyal veriyor." dedi.



"UKRAYNA'DA ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGEYİ GENİŞLETECEĞİZ"



Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki kentlere saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Putin, bu nedenle Ukrayna'da askerden arındırılmış bölgeyi genişleteceklerini söyledi.



Putin, "Bölge hattının, kentlerimizin güvenliğini sağlayacak kadar topraklarımızdan uzakta olması gerekiyor. Burada Ukrayna yönetiminin kentleri bombalamak için kullandığı yabancı yapımı uzun menzilli silahlar söz konusudur. Rus ordusu şu anda bununla meşgul." ifadelerini kullandı.

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