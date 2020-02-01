SON DAKİKA HABERİ: Wuhan'daki Türkler tahliye edildi

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Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları tahliye edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Türk vatandaşları ile birlikte 6 Azerbaycan, 3 Arnavutluk, 1 Bulgaristan ve 3 Gürcistan vatandaşını Türkiye'ye getirmek üzere dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalanmış ve TSİ gece saat 01.00 sıralarında Wuhan'a ulaşmıştı.

Birçok aşamadan geçen tahliye edilecek kişiler, son olarak Türkiye'den giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolerin ardından uçağa alındı. Bu işlemin ardından uçak, TSİ 06.55 sıralarında Wuhan'dan havalandı.

Türkiye'den giden 6 kişilik uzman ekip, aprondaki otobüste tahliye edilecek kişilerin ateşlerini ölçtü, formların doldurulmasını sağladı

42 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin’den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak." açıklamasında bulunmuştu.

Ancak, şu an için nedeni bilinmemekle birlikte, tahliye için işlem yapılan kişi sayısının 42 olduğu belirtildi.

TÜRK YOLCULAR YAŞADIKLARINI NTV'YE ANLATTI

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Karantina elbiseleri giydirilen 42 kişiyi Çin'den tahliye eden dev kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğalistan'ın başkenti Ulanbatur'a uğrayacak ve oradan Ankara'ya doğru hareket edecek. Uçağın saat 22.00 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor.

Wuhan'dan tahliye edilen kişiler ve bu işlemde yer alan sağlık görevlileri, corona virüsünün kuluçka süresinin 14 gün olması nedeniyle, bu süre boyunca Ankara'da karantinaya alınacak.