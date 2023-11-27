Aden'de gemi kaçırmaya ABD müdahele etti: Yemen'den füze atıldı

Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden ise 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği duyurulan açıklamada, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü bilgisi paylaşıldı.



İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.



Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.



ABD UÇAK GEMİSİ BASRA KÖRFEZİNDE



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanmasına bağlı "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisinin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girdiğini açıkladı.



CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "USS Dwight D. Eisenhower, 26 Kasım'da CENTCOM görevlerine destek olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne girişini tamamladı." ifadesi kullanıldı.



Geminin seyrüsefer serbestisini sağlamak amacıyla devriye gezeceği belirtilen açıklamada, USS Dwight D. Eisenhower'a güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea, güdümlü füze destroyeri USS Stethem ve Fransız Donanmasına ait Languedoc fırkateyninin eşlik ettiği kaydedildi.