SON DAKİKA HABERİ: Zelenski trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin aracı başkent Kiev'de bir trafik kazasına karıştı. Ukrayna lideri kazada hafif yaralandı.

Haberler - NTV Haber 15.09.2022 - 01:44 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 02:31

SON DAKİKA HABERİ: Zelenski trafik kazası geçirdi

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Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi taşıyan araç trafik kazasına karıştı

Zelenski'nin sözcüsü, Ukrayna liderinin, Harkov bölgesindeki İzyum kentinden dönerken kaza geçirdiğini söyledi.

Kiev'de meydana gelen kazada bir otomobilin, Zelenski'yi taşıyan araca ve konvoyundaki araçlara çarptığı belirtildi.

Ukrayna liderinin konvoyundaki sağlık personeli yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Konvoya çarpan sürücü hastaneye kaldırılırken, Zelenski'nin kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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