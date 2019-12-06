SON DAKİKA HABERİ: ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı: 4 ölü

Son dakika haberi! ABD'nin Florida eyaletinde donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi.



Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen saldırganı öldürdüğünü açıkladı.

Saldırgan dahil 4 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan ikisinin güvenlik görevlisi olduğu ifade edildi.



Donanma Hava İstasyonu Pensacola'nın Facebook sayfasında da üssün girişlerinin kapatıldığı belirtildi.



Üste 16 binden fazla askeri, 7 bin 400 de sivil personelin çalıştığı ifade ediliyor.

