SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken’la telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra, BM Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

21.05.2021 - 20:51

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken’la telefonda görüştü

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