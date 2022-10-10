SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar yaşandı. Görgü tanıkları kentte dumanların yükseldiğini söyledi. İlk patlamalarının ardından Kiev'de yeni saldırıların yaşandığı belirtiliyor. Kiev'de 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı açıklandı. Reuters, Rusya'nın Belgorod kentinde de patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Kırım ilhakının sembolü olarak görülen Kırım Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenlemişti.

SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı

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ve arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre 'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu" açıklamasını yaptı.

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Saldırılarda 8 kişi ölürken, 24 kişi de yaralandı. 

SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 1

Reuters haber ajansı ilk saldırıların ardından Kiev'de yeni patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. 

Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 2 Kiev'de bir köprünün vurulma anı

RUSYA'DA DA PATLAMA SESLERİ

Reuters haber ajansı Rusya'nın Belgorod kentinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. Ukrayna sınırında olan Belgorod Harkiv'in karşısında yer alıyor. 

KIRIM  KÖPRÜSÜ SALDIRISI

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti. 

Kiev'e düzenlenen füze saldıları, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırılardan kısa bir süre yaşandı. 

SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 3

Şubat ayında başlayan savaşın ilk dönemlerinde Kiev çatışmalara ve füze saldırılarına sahne olsa da son haftalarda kentte sessizlik hakimdi. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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