Son dakika haberi! Rusya'nın orta kesimlerindeki Nizhny Novgorod'da Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı MiG-31 savaş uçağı düştü.

Uçak havalandıktan 17 kilometre sonra hava üsünün yakınına düştü.

Uçağın düşmeden önce alev aldığı ve pilotların paraşütle atlayarak, kurtulmaya başardığı ifade edildi.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer de, pilot ve eğitim olan ikinci pilotun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.



Kazanın teknik bir nedenden kaynaklandığı belirtiliyor.



Uçak yerleşim yerinden uzak boş araziye düştüğü için çevreye zarar vermedi.



MiG-31'LERİN ÖZELLİKLERİ



Rus üretimi Mig-31 savaş uçakları, dünyanın mekanik olarak en yüksek performanslı hava üstünlük uçağı olarak biliniyor.



Çok yüksek hıza ve manevra kabiliyetine sahip Mig-31, nükleer füzeler, bombardıman uçakları ve casus uçaklarını önleme ya da yok etmede kullanılıyor.



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