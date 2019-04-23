Son dakika haberi! Sri Lanka'da 45'i çocuk 321 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, saldırının Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının intikamını almak için gerçekleştirildiğini iddia etti. Sri Lanka Savunma Bakanı Wijewardene bu iddiayla ilgili detaylı bilgi ise vermedi.



Sri Lanka'daki saldırının şüphelisi olarak "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı örgüt üzerinde duruluyor. Uluslararası terör uzmanları, örgütün El Kaide veya DAEŞ'ten destek almış olabileceğini belirtiyordu.



45 ÇOCUK TERÖR KURBANI



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise, Sri Lanka'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 5'i yabancı uyruklu 45 çocuğun olduğunu duyurdu.



Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.



Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.



SALDIRI DA İKİ TÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ



Sri Lanka makamları, saldırılarda 321 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...