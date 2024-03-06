SpaceX'in yeni ekibi Uluslararası Uzay istasyonu'na ulaştı

Amerikan roket üreticisi SpaceX’in, ABD'den 3 astronot ve Rusya'dan 1 kozmonotu taşıyan uzay aracı NASA görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.



Dragon Endeavor uzay aracı, Florida'dan yola çıktıktan sonra, araştırma laboratuvarı olan ISS'ye kenetlendi ve görevkapağı başarıyla açıldı.



ABD'li astronotlar Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps ile Rus kozmonot Alexander Grebenkin, görevleri sırasında 200'e yakın bilim deneyi gerçekleştirecek.



Ukrayna'daki savaşa rağmen ve aralarındaki gerilimler bağlamında uzay, ABD ve Rusya'nın yakın işbirliğini sürdürdüğü az sayıda alandan biri.

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