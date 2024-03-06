SpaceX'in yeni ekibi Uluslararası Uzay istasyonu'na ulaştı

Üç ABD'li astronot ve bir Rus kozmonottan oluşan SpaceX ekibi, altı ay boyunca kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

SpaceX'in yeni ekibi Uluslararası Uzay istasyonu'na ulaştı

Amerikan roket üreticisi SpaceX’in, 'den 3 astronot ve 'dan 1 kozmonotu taşıyan uzay aracı görevi için Uluslararası İstasyonu'na ulaştı.

Dragon Endeavor uzay aracı, Florida'dan yola çıktıktan sonra, araştırma laboratuvarı olan ISS'ye kenetlendi ve görevkapağı başarıyla açıldı.

ABD'li astronotlar Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps ile Rus kozmonot Alexander Grebenkin, görevleri sırasında 200'e yakın bilim deneyi gerçekleştirecek.

Ukrayna'daki savaşa rağmen ve aralarındaki gerilimler bağlamında uzay, ABD ve Rusya'nın yakın işbirliğini sürdürdüğü az sayıda alandan biri.

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