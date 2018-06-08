Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı sürerken basına açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB ve NATO arasındaki işbirliğinin ele alındığı oturuma AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katıldığını belirtti.



Son iki yıldır AB ve NATO arasındaki işbirliğinin "daha önce hiç görülmeyen düzeye" ulaştığına dikkati çeken Stoltenberg, "Temmuzda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile işbirliğini daha ileriye götürecek bir ortak bildiriye imza atacağız" açıklamasında bulundu.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB ve NATO'nun hibrit ve siber operasyonlar, terörle mücadele, tatbikatlar ve askeri hareketlilik gibi 74 alanda işbirliği yaptığını, AB vatandaşlarının yüzde 90'ından fazlasının bir NATO ülkesinde yaşadığını, bu nedenle ortak çıkar ve sınamaların olduğunu kaydetti.