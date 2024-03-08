Sudan'da 25 milyon kişi risk altında: "Tarihin en büyük açlık krizi"

Savaş sebebiyle milyonlarca kişinin yerinden edildiği Sudan'da şimdi de açlık kriziyle mücadele var.



Dünya Gıda Programı, iç savaşın devam ettiği ülkenin, tarihin en büyük açlık krizine sahne olabileceğini belirtti.



Doğu Sahel bölgesinde, 25 milyon kişinin gıda güvenliğinin risk altında olduğu belirtildi.

2 SAATTE BİR ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLÜYOR



Dünya Gıda Programı yetkilileri, Sudan’daki krizin bölge istikrarını etkileyebileceği uyarısında bulundu. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü geçtiğimiz haftalarda, bölgede ortalama 2 saatte bir çocuğun açlıktan öldüğünü açıklamıştı.



Dünya Gıda Programı, güvenlik tehdidi sebebiyle gıda ihtiyacı olan on binlerce kişiye gıda ulaştıralamadığını söyledi.



İnsani yardımlar, Darfur’da çatışan tarafların izin vermemesi sebebiyle kesildi. Yetkililer, savaş bölgelerindeki insanların yüzde 90’ının açlıkla mücadele ettiğini söylüyor.



Savaştan kaçabilenler ise Güney Sudan ve Çad’daki kamplara sığınıyor.



Sudan’da 2019 yılında Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra da merkezi ordu ile milis örgütü Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çekişme iç savaşa dönüştü. Çatışmalar sebebiyle 1 milyon 600 bin kişi ülkeyi terk etti ve 7 milyonun üzerinde Sudanlı da ülke içinde yerinden edildi.

