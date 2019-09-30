Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki Irak topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi.
Terör örgütü DAEŞ, söz konusu geçişi 2014'te ele geçirmişti.
Beşşar Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla Elbukemal'i DAEŞ'ten Kasım 2017'de temizlemişti.
Terör örgütü YPG/PKK ise ABD'nin desteğiyle Irak sınırındaki Bagoz beldesini şubat ayında DAEŞ'ten alarak işgal etmişti.
Kasım 2017'den bu yana rejimin kontrolünde olan bölgede fiilen İran destekli gruplar hüküm sürüyor.
Kaynaklar, sınır kapısının açılmasıyla söz konusu grupların etkisinin artacağına, Irak'a geçişlerinin kolaylaşacağına işaret ediyor.
Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı
Anadolu AjansıDünya
Terör örgütü DAEŞ işgali nedeniyle 2014'te kapanan Suriye-Irak arasındaki sınır kapısı 5 yıllık aradan sonra yeniden açıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki Irak topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi.