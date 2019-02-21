Deyrizor'daki patlamada petrol sahalarında çalışan işçileri taşıyan minibüs hedef alındı. Bombanın patlamasıyla en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'deki işlek bir caddede de bombalı bir araç inflak etti. Yerel kaynaklar 1 kız çocuğunun öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.



Son saldırının adresi ise Cerablus'tu. İlçenin güneybatısındaki Gandura bölgesinde bir bombalı araç patlatıldı. Patlamada ölen ve yaralanan olduğu belirtildi ancak kesin bir sayı verilmedi.

