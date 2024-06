"Sus payı" suçlaması Trump'a yaradı: Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla bağış topladı

Seçim kampanyası bağışlarını denetleyen Federal Seçim Komisyonu, Trump ile Biden’ın mayıstaki bağış kayıtlarını açıkladı.



Kayıtlara göre, Trump ve Cumhuriyetici Ulusal Komitesi, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için mayısta toplam 141 milyon dolar bağış topladı.



Trump’a yapılan yardımların içinde, özellikle New York’taki davada jüri tarafından suçlu bulunduğu gün milyarder Timothy Mellon tarafından Süper PAC (siyasi eylem komitesi) üzerinden yapılan 50 milyon dolarlık bağış dikkati çekti.



Trump kampanyası için bankada bulunan toplam bağış miktarının 170 milyon doları geçtiği görüldü.



BIDEN, TOPLAM BAĞIŞ MİKTARINDA ÖNDE GİDİYOR



Biden ve Demokratik Ulusal Komitesinin ise mayısta toplam 85 milyon dolar topladıkları kayıtlara geçti.



New York’ta suçlu bulunmasından sonra yapılan bağışlarda Trump’ın o ay için Biden’den 56 milyon dolar fazla bağış topladığı görülürken öte yandan Biden'ın kampanyası için bankada rapor edilen toplam miktarın 212 milyon doları bulduğu açıklandı.



Biden’ın başkanlık seçimi için bankada bulunan 212 milyon dolara, geçen günlerde eski Başkan Barrack Obama’nın Los Angeles’ta ünlülerle katıldığı programda 40 milyon ile eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in ayrı topladığı 20 milyon dolar dahil görünmüyor.



Demokratlar, toplam bağış miktarında Cumhuriyetçilerden 40 milyon doları aşkın önde görünseler de kasımdaki seçimin yaklaşmasıyla Trump’ın bu açığı kapatabileceği öngörülüyor.



TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI



Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump'ın, 15 Nisan 2024’te New York’ta yargılanmasına başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs’ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.​​​​​​​