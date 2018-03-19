Suudi Arabistan'da 'siyah çarşaf' zorunluluğu kalkıyor

Suudi arabistanlı kadınlar "saygılı ve düzgün" giydikleri sürece siyah çarşaf giymek zorunda kalmayacak. Açıklama Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan geldi.



Prens Selman, CBS televizyonun yaptığı açıklamada "Şeriat kanunları gayet açık, kadınların da erkekler gibi, 'saygılı ve düzgün' bir şekilde giyinmeleri gerekiyor.



Bunun, siyah çarşaf ya da siyah baş örtüsü olması gerekmiyor" dedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi, daha önce ülkesinin 'ılımlı İslam'a geçeceğini söylemişti.



Ülkede haziran ayından itibaren kadınların araç kullanmasına da izin verilecek. Daha önce kadınların stadyumlara girmelerine de izin verilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KADINLAR İLK KEZ STADYUMDA MAÇ İZLEDİ