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Suudi Arabistan'da 'siyah çarşaf' zorunluluğu kalkıyor

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Dünya

Suudi Arabistan'da kadınların yaşamları kısmen de olsa rahatlıyor. Prens Selman, "saygılı ve düzgün" giyindikleri sürece kadınların siyah çarşaf giymek zorunda olmadıklarını söyledi.

Suudi arabistanlı kadınlar "saygılı ve düzgün" giydikleri sürece siyah çarşaf giymek zorunda kalmayacak. Açıklama Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan geldi.

Prens Selman, CBS televizyonun yaptığı açıklamada "Şeriat kanunları gayet açık, kadınların da erkekler gibi, 'saygılı ve düzgün' bir şekilde giyinmeleri gerekiyor.

Bunun, siyah çarşaf ya da siyah baş örtüsü olması gerekmiyor" dedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi, daha önce ülkesinin 'ılımlı İslam'a geçeceğini söylemişti.

Ülkede haziran ayından itibaren kadınların araç kullanmasına da izin verilecek. Daha önce kadınların stadyumlara girmelerine de izin verilmişti.

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